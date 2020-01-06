Посёлок городского типа Крестцы, Новгородская область, , 17:24 — REGNUM В детском оздоровительно-образовательном центре «Гверстянец», расположенном в Крестецком районе Новгородской области, у 16 детей зарегистрировано инфекционное заболевание. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре администрации Великого Новгорода.

С 3 января 2020 года в лагере на отдыхе находились 215 детей. Смена должна была продлиться до 12 января.

Сейчас на месте работают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о расформировании смены.

«Все дети, находившиеся на отдыхе, сегодня, 6 января, будут вывезены из лагеря на автобусах в сопровождении сотрудников ДПС. Средства за неиспользованные дни отдыха детей будут возвращены родителям», — отметили в администрации Великого Новгорода, в чьём ведении находится лагерь «Гверстянец».

По информации министерства здравоохранения Новгородской области, заболевшие школьники находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в госпитализации.