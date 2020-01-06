Джакарта, , 17:23 — REGNUM В результате продолжающегося наводнения и оползней, вызванных проливными дождями в столице Индонезии Джакарте, количество погибших достигло 66 человек. Об этом 6 января сообщает «Синьхуа» со ссылкой на агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

«Хотя наводнения в некоторых районах стихли, людям все же рекомендуется проявлять бдительность», — отметили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 53 погибших, среди которых один человек числился пропавшим без вести. По оперативным данным BNPB, свыше 173 тыс. человек были вынуждены оставить свои дома и эвакуироваться.

Напомним, ранее стала поступать информация о том, что люди начинают возвращаться на подтопленные территории. Однако, согласно данным метеорологов, проливные дожди в районе индонезийской столицы продолжатся до следующей недели.

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