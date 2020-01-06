Каир, , 17:03 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком в столице Египта, городе Каире. Об этом 6 января сообщает новостной портал «Аль-Ахрам».

Авария произошла возле здания Каирского университета. По предварительным данным, грузовик на большой скорости врезался в маршрутку, в результате удара она перевернулась.

На месте ДТП погибли пять человек, еще семь человек пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницу Булак ад-Дакрур.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Идёт расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пятеро пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Тюменской области являются гражданами Таджикистана.

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