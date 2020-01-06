Найроби, , 16:33 — REGNUM Трёх человек, пытавшихся проникнуть на военную базу Великобритании, арестовала полиция в Кении. Об этом 6 января сообщает местная газета Daily Nation.

Трое злоумышленников предприняли попытку проникнуть на территорию военной базы Великобритании в городе Наньюки, округ Лайкипиа. Они попали на камеры видеонаблюдения, установленные по периметру базы. Видеозапись, запечатлевшая нарушителей, была передана командованием британской базы местной полиции.

В результате разыскных мероприятий предполагаемые злоумышленники были задержаны. Они подозреваются в шпионаже в пользу террористической организации. Уточняется, что во время попытки проникнуть на территорию базы у подозреваемых при себе были видеокамеры.

В настоящее время начато расследование, изучается круг общения задержанных с целью выявления возможных связей с экстремистскими организациями.

Ранее ИА REGNUM сообщало об атаке группы исламистов «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу США в Кении.

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