Москва, , 16:19 — REGNUM В Москве в результате обрушения лесов на строительной площадке пострадали пять челвоек. Об этом 6 января сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что четверо рабочих госпитализированы с травмами различной степени тяжести, одному человеку оказали медицинскую помощь на месте.

По данным источника, инцидент произошел в центре столицы на 1-м Земельном переулке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6 января три человека пострадали в результате обрушения строительных лесов на Ходынской улице Москвы. Обрушение произошло на площади около десяти кв. метров.

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