Душанбе, 6 января 2020, 16:14 — REGNUM В Таджикистане правоохранительные органы с начала 2020 года задержали 27 человек, причастных к деятельности экстремистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в силовых структурах.
Сообщается, что правоохранительные органы Таджикистана провели спецоперацию по задержанию членов ячейки запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане». (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Члены ячейки были задержаны в Согдийской, Хатлонской областях и в городе Душанбе. Среди задержанных преподаватели учебных заведений и председатель одного из сельских советов.