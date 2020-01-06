* «Братьев-мусульман" — запрещённая в России организация

Душанбе, , 16:14 — REGNUM В Таджикистане правоохранительные органы с начала 2020 года задержали 27 человек, причастных к деятельности экстремистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает «Радио Свобода» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Сообщается, что правоохранительные органы Таджикистана провели спецоперацию по задержанию членов ячейки запрещенной в стране организации «Братья-мусульмане». (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Члены ячейки были задержаны в Согдийской, Хатлонской областях и в городе Душанбе. Среди задержанных преподаватели учебных заведений и председатель одного из сельских советов.