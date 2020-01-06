Москва, , 16:14 — REGNUM Убитый в Московской области Сергей Хайкин не был сотрудником Роскосмоса, как это ранее сообщили СМИ, заявили 6 января в госкорпорации.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С. А. Хайкина сообщаем, что он не является сотрудником госкорпорации Роскосмос», — сообщили в госкорпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, тела погибшего 36-летнего Хайкина и его 31-летнего младшего брата Ивана нашли с огнестрельными ранениями в квартире в поселке Биокомбинат Щелковского района Подмосковья.

По предварительным данным, инцидент произошел после конфликта, вспыхнувшего между мужчинами. В ходе ссоры один из братьев нанёс другому смертельное ранение, после чего покончил с собой.

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