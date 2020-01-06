Тернополь, Украина, , 16:11 — REGNUM Боевик карательной операции в Донбассе Николай Муравский с позывным «Цыбуля» скончался 4 января. Предварительная версия смерти военнослужащего ВСУ — суицид. Об этом сообщается на странице «Аратта 8-й батальон УДА Украинской Добровольческой Армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальной сети Facebook.

По сообщению сообщества, у военного остались жена и дети. Родом погибший военный был из Тернопольской области.

С 2017 года боевик вступил в 8 батальон «Украинской Добровольческой Армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из зоны проведения карательной операции боевик вернулся на Украину осенью 2019 года, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. Также депутат отметил, что погибший был участником массовых беспорядков на Украине зимой 2014 года, а с началом карательной операции в Донбассе был так называемым волонтером АТО.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно о суициде боевика ВСУ Юрия Сергеева, который находился в так называемой зоне АТО. Согласно данным разведки НМ ЛНР, военнослужащий покончил собой в результате отказа командира бригады предоставить военному отпуск в связи с возникшими семейными проблемами.

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