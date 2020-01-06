Париж, , 16:11 — REGNUM Ещё один человек задержан полицией по подозрению в организации нападения на прохожих в Меце на северо-востоке Франции. Об этом 6 января сообщает телеканал Cnews.

По данным телеканала, подозреваемый был задержан вечером 5 января около 17:00 (19:00 мск). В этот же день сотрудниками правоохранительных органов была проведена серия обысков у лиц, подозреваемых в причастности к нападению.

В настоящее время решается вопрос о подключении к расследованию национальной антитеррористической прокуратуры.

Напомним, нападение на прохожих мужчины с ножом произошло во французском Меце днём 5 января. Нападавший был задержан полицией, когда он попытался на них напасть. После задержания злоумышленника выяснилось, что сведения о нём содержатся в базе данных о людях, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. По данным очевидцев, мужчина во время нападения выкрикивал экстремистские лозунги.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предотвращении полицией Франции нападения на прохожих мужчины, вооружённого ножом.

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