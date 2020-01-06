Донецк, , 15:56 — REGNUM У жителя города Шахтерска сотрудники правоохранительных органов изъяли боевые припасы. Об этом 6 января сообщается в пресс-службе Министерства внутренних де Донецкой Народной Республики.

У мужчины были изъяты шесть гранат, пять запалов, восемь ручных гранатометов, два реактивных пехотных огнемета, а также 1410 патронов калибром 5,45 мм.

Действия владельца арсенала подпадает под статью 256 Уголовного Кодекса республики — незаконное хранение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

ИА REGNUM напоминает, ранее в МВД ДНР сообщали о двух осужденных, сбежавших из колонии-поселения. Беглецам грозит до пяти лет лишения свободы.

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