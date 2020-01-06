Москва, , 15:52 — REGNUM Три человека пострадали в результате обрушения строительных лесов в центре Москвы. Об этом 6 января сообщил журналистам источник в экстренных службах.

ЧП произошло на строительной площадке, расположенной на Ходынской улице. Обрушение произошло на площади около десяти кв. метров.

Пострадали три работника стройки. Информация об их состоянии уточняется.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее ИА REGNUM сообщало о несчастном случае, произошедшем на заводе «Станкомаш» в Челябинске.

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