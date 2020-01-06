Тобольский район, Тюменская область, , 15:42 — REGNUM В Тюменской области в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали пятеро граждан Таджикистана. Об этом Sputnik Таджикистан сообщили в посольстве этой страны в России.

Напомним, по информации Госавтоинспекции по Тюменской области, 6 января 2020 года на 266 км федеральной трассы Тюмень Ханты-Мансийск в Тобольском районе столкнулись автобус, направлявшийся из Таджикистана в Сургут (ХМАО) и грузовик ISUZU. Автобус совершал разворот, водитель при этом не убедился в безопасности маневра, и задел грузовик.

По данным УГИБДД УМВД России по Тюменской области в автобусе находилось 30 человек, пострадали семеро. Водитель ISUZU и пассажир погибли.

По данным посольства в автобусе находилось 33 гражданина Таджикистана, в том числе пятеро детей. Пострадали пять человек.

В посольстве Таджикистана в России отметили, что держат ситуацию на контроле и в Тюменскую область выехали сотрудники Генконсульства страны.

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