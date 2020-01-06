Щёлково, Московская область, , 15:34 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями после обнаружения тел начальника отдела Роскосмоса Сергея Хайкина и его младшего брата в Щелковском районе Подмосковья. Об этом 6 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Московской области.

Тела погибших мужчин с огнестрельными ранениями были обнаружены в квартире в поселке Биокомбинат. Мужчины были опознаны как сотрудник Роскосмоса Сергей Хайкин 36 лет и его 31-летний брат Иван. С места происшествия были изъяты оружие и боеприпасы к нему.

По предварительным данным, трагедия произошла в результате конфликта, вспыхнувшего между братьями. В ходе ссоры один из братьев нанёс другому смертельное ранение, после чего совершил суицид.

Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Начато расследование, назначены необходимые экспертизы, проводится опрос возможных свидетелей.

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