Донецк, , 15:33 — REGNUM Двое осужденных совершили побег из колонии-поселения Кировской ИК ГСИН МЮ ДНР. Об этом 6 января сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

Сбежавшие смогли добраться до Горловки, после чего они были задержаны и переданы сотрудникам правоохранительных органов. За совершение побега осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.

ИА REGNUM напоминает, ранее житель республики был осужден на одиннадцать лет лишения свободы за шпионаж в пользу Украины.

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