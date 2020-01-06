Чебоксары, , 15:18 — REGNUM В Чувашии в праздничные дни сотрудники госавтоинспекции в усиленном режиме контролируют трезвость водителей и обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно. Только в первые дни нового года инспекторы ГИБДД выявили в Чувашии 35 нетрезвых водителей. Пятеро из них были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже подвергнутыми административному наказанию за аналогичное правонарушение, сообщает МВД по Чувашии.

В действиях «повторников» усматривается состав уголовно наказуемого деяния, отмечают полицейские. Проводится проверка.

Кроме того, на счету полицеских — спасённые граждане, оказавшиеся в опасном состоянии ввиду чрезмерного употребления спиртных напитков. Так, в ночь на 4 января инспектор ДПС обнаружил в сугробе вдоль тротуара по улице Крупской поселка Урмары были двоих местных жителей, которые утратили способность передвигаться и могли замерзнуть. Полицейский вызвал для них скорую помощь.