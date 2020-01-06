Барнаул, , 15:29 — REGNUM Шесть человек, в том числе трое детей, были госпитализированы после столкновения двух легковых автомобилей в Алтайском крае. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла около 11:40 (07:40 мск) на пятом километре автотрассы Повалиха — Первомайское — Журавлиха — Шатуново. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Lanos, не справившись с управлением, допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Honda Fit.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также пассажиры Chevrolet Lanos, женщина и трое детей. Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения города Барнаула.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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