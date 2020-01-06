Ульяновск, , 15:10 — REGNUM Проверка в связи с гибелью трёхлетнего ребёнка во время игры в прятки проводит прокуратура Ульяновской области. Об этом 6 января сообщил журналистам старший помощник прокурора области Василий Зима.

Трагедия произошла 5 января в Засвияжском районе Ульяновска в квартире одного из домов на улице Отрадной. По предварительным данным, мальчик играл в прятки с родителями. Ребёнок ушёл в комнату и не реагировал на призывы родителей в течении получаса.

Выяснилось, что ребёнок спрятался в кровати-трансформере, где родители обнаружили его тело.

В связи с произошедшим назначена проверка, будет проведена медицинская экспертиза для установления точной причины гибели ребёнка. Согласно предварительной информации, ребёнок мог погибнуть от недостатка воздуха.

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