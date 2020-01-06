Луганск, , 15:04 — REGNUM 5 января пьяный украинский военнослужащий расстрелял троих сослуживцев. Об этом 6 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко в ходе заявления о ситуации в зоне ответственности НМ ЛНР.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Трехизбенка между боевиками 93-й бригады ВСУ. На фоне употребления алкоголя между военными возник конфликт, в результате которого боевик открыл огонь из автомата по троим сослуживцам и скрылся.

В результате стрельбы двое военных погибли на месте, один был доставлен в тяжелом состоянии в лечебное учреждение.

ИА REGNUM напоминает, ранее разведка НМ ЛНР сообщала о случае дезертирства одного боевика из расположения вооруженных сил Украины.

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