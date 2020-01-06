Луганск, , 15:11 — REGNUM 4 января в результате взрыва мины в канале миномета один боевик ВСУ погиб, трое получили ранения. Об этом 6 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Данный инцидент произошел в 59-й бригаде вооруженных сил Украины в процессе боевого слаживания. В настоящее время прибывшая на место комиссия проводит проверку в подразделении в целях установления причины произошедшего ЧП и изъятия неисправных минометов.

ИА REGNUM напоминает, ранее разведка Народной Милиции ЛНР сообщала о гибели одного боевика и ранении двух военнослужащих ВСУ вследствие взрыва мины при ее установке боевиками.

Читайте также: Граждане Украины призывного возраста не желают «быть пушечным мясом» — ЛНР

Отметим также, что по сообщению так называемого штаба ООС, 5 января в результате наезда на неустановленное взрывное устройство взорвался грузовой автомобиль с украинскими военными, в результате чего один боевик погиб, второй — получил тяжелые ранения.

Читайте также: В районе Золотого подорвался грузовик с боевиками ВСУ — «Штаб ООС»