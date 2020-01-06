Казань, , 14:35 — REGNUM В Татарии в проведении рождественских праздничных мероприятий задействованы 252 объекта РПЦ, на 70 объектах выявлены 183 нарушения требований пожарной безопасности, из которых 119 устранено (65%). В Казани выявлено 18 объектов Русской Православной Церкви с нарушениями требований пожарной безопасности и с низкой устойчивостью при пожаре, на которых в целях безопасности организовано дежурство сотрудников ГПН и ФПС, сообщает ГУ МЧС по РТ.

На объектах проведения рождественских праздничных мероприятий запланировано дежурство 127 сотрудников (работников) Федеральной противопожарной службы, 109 сотрудников Госпожнадзора, 28 работников ГКУ «ПО РТ», 5 добровольцев ДПО, 4 работников муниципальной пожарной охраны.