Курган, , 15:09 — REGNUM Четыре человека, в том числе один ребёнок, погибли в результате ДТП с участием трёх автомобилей в Курганской области. Об этом 6 января сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла 5 января на 192-м километре автотрассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Toyota Wish, допустил выезд на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с автомобилем Lexus RX-350 под управлением 38-летней жительницы Екатеринбурга. После этого Toyota Wish отбросило на автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 33-летний житель Екатеринбурга.

В результате ДТП до приезда бригады скорой помощи на место ДТП скончались водитель Toyota Wish и две пассажирки Hyundai Solaris, среди них ребёнок 11-ти лет. Ещё одна пострадавшая, пассажирка Toyota Wish 1978 года рождения скончалась в больнице, а двое детей девяти и десяти лет были госпитализированы с различными травмами в Шадринскую городскую больницу. Госпитализированы были также водитель Hyundai и его пассажир, ребёнок шести лет.

В связи с ДТП, приведшем к гибели людей, правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Устанавливаются все причины и обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского автобуса, ехавшего из Таджикистана, в Тюменской области. В результате ДТП погибли два человека, травмы получили семь человек.

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