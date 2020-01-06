Сочи, Краснодарский край, , 14:31 — REGNUM Пожар на территории пивзавода в Адлерском районе города-курорта Сочи произошёл утром 6 января. По информации ГУ МЧС по региону, загорелась хозяйственная постройка, общая площадь пожара составила 500 кв.м.

Сообщение о пожаре на улице Краснофлотской села Казачий Брод поступило в 06:59, первое подразделение пожарных прибыло 07:08, на тот момент горело 300 кв.м. В 08:29 пожар был локализован на площади 500 кв. м, в 09:55 возгорание полностью ликвидировали. О погибших и пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 января при пожаре в четырёхэтажном доме в городе Узловая Тульской области погибли три человека.