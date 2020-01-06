Луганск, , 14:56 — REGNUM В зону проведения карательной операции на позиции вооруженных сил Украины прибыли снайперы. Об этом 6 января сообщил офицер управления Народной Милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

По данным разведки, четыре пары снайперов прибыли в 59 бригаду ВСУ, расположенную в населенном пункте Троицкое. В управлении НМ в связи с данной информацией не исключают провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в управлении Народной Милиции в связи с поступающей от разведки информацией о случаях не боевых потерь погибшими в украинской армии, среди которых фиксируется много военных предпенсионного возраста, пришли к выводу, что граждане Украины призывного возраста предпочитают войне в Донбассе заработки в странах Европы и Российской Федерации, не желая быть «пушечным мясом».

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