Аресибо, Пуэрто-Рико, , 15:08 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано сейсмологами в Карибском море у берегов Пуэрто-Рико. Об этом 6 января сообщает Геологический центр США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 10:32 по всемирному координированому времени (13:32 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Ближайший к эпицентру населённый пункт Гуайянилья с населением около 1200 человек располагался в 14 км на юго-восток. Самый густонаселённый город вблизи от эпицентра находился от него в 21 км на северо-восток (население города составляет около 153 тыс. человек.)

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил.

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