Москва, , 15:07 — REGNUM Директор магазина была задержана полицией по подозрению в хищении наручных часов на сумму в один млн рублей в Москве. Об этом 6 января сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Заявление о хищении наручных часов известного бренда поступило от представителя магазина, расположенного в Столешниковом переулке. Заявитель указал, что в магазине при инвентаризации была обнаружена пропажа 18 наручных часов, общая стоимость которых составляет один млн рублей.

По подозрению в краже сотрудниками полиции была задержана 40-летняя женщина, которая является директором магазина. Предварительно было установлено, что подозреваемая, используя своё служебное положение, совершала хищения товара с целью перепродажи. Вырученные деньги она использовала на собственные нужды.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате. Директор магазина в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

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