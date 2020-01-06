Ровно, Украина, , 13:44 — REGNUM О стрельбе, которая была слышна у местного ночного клуба города Ровно, сообщили 5 января в пресс-службе национальной полиции Украины.

Как выяснило следствие, возле заведения развлекательной направленности, расположенногопо адресу улица Соборная, ранним утром 5 января между двумя компаниями произошел конфликт, во время которого один из участников инцидента выстрелили в своего 25-летнего оппонента из травматического пистолета. После чего причастные к инциденту скрылись с места происшествия на автомобиле.

Потерпевшему мужчине, который в результате конфликта получил легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь, после чего пострадавшего отпустили.

Полиция проводит поиски лиц, причастных к совершению преступления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в новогоднюю ночь в городе Мукачево стреляли из гранатомета.

Читайте также: В украинском городе Мукачево в новогоднюю ночь постреляли из гранатомета