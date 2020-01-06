Тула, , 13:41 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в четырёхэтажном жилом доме в Тульской области. Об этом 6 января сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в одной из квартир на четвёртом этаже четырёхэтажного дома по улице Суворова в городе Узловая. К ликвидации пожара привлекались 19 человек и семь единиц техники.

Из дома были спасены семь человек, в том числе трое детей. После ликвидации пожара в квартире были обнаружены тела троих погибших: мужчины и двух женщин.

В настоящее время следователями регионального следственного комитета начата проверка обстоятельств возникновения пожара, приведшего к гибели троих человек. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возбуждении уголовного дела в Карелии по факту гибели четырёх человек при пожаре в жилом многоквартирном доме.