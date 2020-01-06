Канберра, , 13:38 — REGNUM До 25 человек возросло количество погибших в результате лесных пожаров, охвативших юго-восток Австралии. Об этом 6 января сообщает пресс-служба полиции штата Новый Южный Уэльс.

Ещё одной жертвой пожара стал 71-летний мужчина, ранее считавши йся пропавшим без вести. Тело погибшего было обнаружено во дворе его сгоревшего дома в городе Нерриганда, который находится в 350 км на юг от Сиднея.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели мужчины, проводится опрос спасателей, работавших в районе обнаружения тела погибшего.

На территории штата зарегистрированы 136 лесных пожаров, при этом 69 из них не удалось локализовать. На борьбу с огнём мобилизовано 2,5 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, в том числе 90 тяжелых самолетов. Территория региона полностью закрыта для туристов, а жителям предписано в любой момент быть готовыми к немедленной эвакуации.

Число погибших на территории Нового Южного Уэльса составляет 20 человек, ещё один человек числится пропавшим без вести. На протяжении всего сезона лесных пожаров в стране погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за сильного смога, в десять раз превышающего опасный для жизни уровень, были на 48 часов закрыты государственные учреждения в столице Австралии, городе Канберра.

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