Варшава, , 13:38 — REGNUM В результате пожара в польском хосписе погибли по меньшей мере четыре человека, об этом 6 января сообщает Reuters.

Пожар произошел в городе Хойниц. Трое человек погибли на месте, четвертый скончался по дороге в больницу. Также ожоги получили свыше 20 человек, сейчас им оказывается необходимая помощь.

Причина пожара устанавливается, предварительной версией является плохо затушенная сигарета, которая и привела к возгоранию.

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