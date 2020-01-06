Черкассы, Украина, , 13:35 — REGNUM В Черкасской области Украины автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился пьяный водитель, совершил наезд на двоих малолетних детей. Об этом вечером 5 января сообщили в пресс-службе национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя произошло 5 января около 17:00 (18:00 мск) в Корсунь-Шевченковском районе области. В результате ДТП — один ребенок погиб, второй — доставлен с травмами в больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Урале в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, в числе которых оказалась двухлетняя девочка.

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