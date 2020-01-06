Тобольский район, Тюменская область, , 13:00 — REGNUM В Тюменской области 6 января 2020 года в результате столкновения автобуса и грузовика погибли два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Автобус с 30 пассажирами направлялся из Таджикистана в Сургут. На 266 км федеральной трассы Тюмень Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области пассажирский транспорт столкнулся с грузовиком ISUZU. По предварительным данным, автобус совершал разворот, водитель при этом не убедился в безопасности маневра, и задел грузовик.

Травмировано семь пассажиров автобуса. Погибли водитель и пассажир ISUZU, их личности в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 4 января в Тюменской области при столкновении грузовика DAF и легкового автомобиля Lada Xray погибла многодетная семья из Сургута (ХМАО) в составе пяти человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области в ДТП погибла семья — двое взрослых и трое детей