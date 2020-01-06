Петропавловск-Камчатский, , 13:37 — REGNUM Штормовое предупреждение объявлено региональным противолавинным центром в связи с повышенной лавиноопасностью в горных районах Камчатки. Об этом 6 января сообщает Камчатский гидрометцентр.

По данным специалистов гидрометцентра, регион находится во власти циклона, который принёс небольшие осадки, сильный ветер и потепление. В ночь на 7 января у берегов Камчатки ожидается шторм с высотой волн до десяти метров.

На горных территориях города Петропавловска-Камчатского, Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также со склонов Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов с 7 по 9 января возможен сход снежных лавин. Повышенная лавиноопасность объявлена и на территории Кроноцкого заповедника.

ГУ МЧС по Камчатскому краю настоятельно рекомендовало туристам, спортсменам, охотникам, а также организациям, ведущим работы в горах, соблюдать повышенные меры безопасности, и по возможности отказаться от посещения лавиноопасных районов в ближайшие несколько дней. Родителям рекомендуется усилить бдительность и следить за местонахождением детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении спасателями тела сноубордиста, пропавшего в конце декабря на Чукотке во время схода снежной лавины.

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