Одесса, Украина, , 12:49 — REGNUM В городе Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек, тела которых были обнаружены накануне на съемной квартире в столице Украины. Об этом 6 января со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщила телевизионная служба новостей (ТСН).

Как сообщает источник, подозреваемые были задержаны утром примерно в 4:40 (5:40 мск). В данный момент с подозреваемыми проводится следственный эксперимент.

ИА REGNUM напоминает, в Киеве хозяйка съемной квартиры обнаружила тела двух девушек 2000 и 2003 года рождения.

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