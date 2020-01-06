Лесосибирск, Красноярский край, , 12:21 — REGNUM По состоянию на утро 6 января уровень воды на реке Енисей у населённого пункта Стрелка составляет 704 см (критический — 808 см). Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Красноярскому краю, динамика за сутки — плюс 4 см.

По данным ведомства, 7 января на реке Енисей на участке пгт. Стрелка — н. п. Назимово возможны подвижки льда, кратковременный ледоход, резкие колебания уровня воды.

Кроме того, на 7 января прогнозируется рост уровня воды до отметки начала затопления на Енисее у пгт. Стрелка.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 5 января уровень воды на реке Енисей у населённого пункта Стрелка составлял 700 см.

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