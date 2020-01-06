Тюмень, , 12:45 — REGNUM Два человека погибли, ещё семеро получили травмы при столкновении пассажирского автобуса с грузовым автомобилем на трассе в Тобольском районе Тюменской области. Об этом 6 января сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария с участием автобуса и грузовика Isuzu произошла на 266-м километре федеральной автодороги Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Автобус с 35 пассажирами, следовавший в Сургут из Таджикистана, столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, водитель автобуса, совершая разворот, не убедился в безопасности манёвра. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика Isuzu, семь пассажиров автобуса получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Согласно уточнённым данным, в автобусе ехали граждане Узбекистана, среди 35 пассажиров было пятеро детей.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Движение на трассе в районе ДТП осуществляется реверсивным способом. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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