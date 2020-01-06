Прибайкальский район, Бурятия, , 12:03 — REGNUM Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Прибайкальском районе Бурятии, в которой погибла 17-летняя девушка. Как сообщает газета «Номер один», виновником оказался бизнесмен Галуст Пилосян, один из учредителей компании «БайкалСнабСтрой».

По информации журналистов, внедорожник, на котором он сбил девушку, принадлежит секретарю регионального отделения «Единой России», вице-спикеру регионального парламента Бурятии Баиру Жамбалову.

«Сам «единоросс» был в компании рыбаков, однако на обратном пути в Улан-Удэ Жамбалов и Пилосян поменялись машинами», — сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый возвращался в Улан-Удэ с подлёдной рыбалки на озере Котокель. Возле посёлка Батурино, по данным СКР, он на большой скорости сбил переходившую дорогу девушку, после скрылся с места происшествия. Однако через несколько часов явился в полицию.

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