Кропивницкий, Украина, , 13:36 — REGNUM В поселке городского типа Онуфриевка Кировоградской области был поврежден и ограблен банкомат. Об этом 5 января со ссылкой на данные единого реестра судебных решенй сообщило УНН.

Повреждение банкомата, расположенного в здании поселкового совета по адресу улица Центральная, дом 7, произошло путем подрыва неустановленным взрывным устройством. После чего грабители украли 769 360 гривен (или $32 600).

ИА REGNUM напоминает, в Харькове 25 декабря 2019 года взорвали и ограбили банкомат.

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