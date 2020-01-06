Чита, , 11:39 — REGNUM Правозащитники разбираются в обстоятельствах, которые вынудили покинуть военную часть в Забайкалье 19-летнего срочника из Юрюзани Артура Хакимова. Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на Комитет солдатских матерей, беглец найден живым и здоровым. Он успел добраться до Красноярского края. Не исключено, что причиной такого поступка могли стать и неуставные отношения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 января уроженец города Юрюзань Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул часть, отправив матери СМС-сообщение: «Прости, я непутевый сын». Позднее выяснилось, что побег он совершил при помощи сервиса BlaBlaCar. Автомобилист довез солдата до Иркутска и высадил в районе вокзала. В разговоре с водителем он сообщил, что якобы служит по контракту и едет домой в отпуск.

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