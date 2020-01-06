Омск, , 11:58 — REGNUM Доследственная проверка начата правоохранителями в связи с гибелью женщины во время катания на тюбинге в Омске. Об этом 6 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Омской области.

Несчастный случай произошёл 5 января на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске. Женщина 45 лет каталась на тюбинге (надувные сани) на не предназначенной для этого лыжеролльной трассе.

Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и была госпитализирована. В больнице женщина скончалась от полученных травм.

В настоящее время проводится доследственная проверка в связи с произошедшим. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся все следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причин гибели женщины. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в парке культуры и отдыха в Омске.

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