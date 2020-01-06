Великий Новгород, , 10:43 — REGNUM Исполнительный директор Новгородского регионального общества охотников и рыболовов Николай Шиловский госпитализирован в одну из больниц Великого Новгорода после ранения, полученного на охоте в Новгородском районе, сообщает газета «Новгородские ведомости».

Известно, что охота была в Новгородском районе 4 января, в ней участвовали 17 человек.

Кто именно из охотников попал в Шиловского, сейчас устанавливает следственное управление Следственного комитета России по Новгородской области: назначена баллистическая экспертиза.

По данным ведомства, последний несчастный случай на охоте в Новгородской области ранее был зарегистрирован в июле 2019 года, когда на охоте в Шимском районе от выстрела 28-летнего мужчины скончался 31-летний охотник.