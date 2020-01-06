Киев, , 11:09 — REGNUM В столице Украины избили мужчину, который работал дальнобойщиком и возвращался домой. В результате полученных травм мужчина скончался в карете скорой помощи. Об этом 5 января сообщается на странице информационного ресурса «Киев оперативный» в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел в ночь с 28 на 29 декабря прошлого года в Соломенском районе Киева неподалеку у железнодорожного вокзала. Как говорится в сообщении, опубликованном от имени супруги погибшего, мужчина был участником так называемой антитеррористической операции. После избиения пострадавший был госпитализирован в городскую больницу №4, но умер в карете скорой медицинской помощи по дооге в медицинское учреждение. В связи с чем супруга погибшего ищет свидетелей избиения мужчины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине был избит участник карательной операции в Донбассе, который ранее обнародовал информацию о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

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