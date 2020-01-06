Канберра, , 10:34 — REGNUM Детские сады, школы, университеты, а также ряд других государственных учреждений и магазинов был закрыт в связи с сильным дымом от лесных пожаров в столице Австралии, городе Канберре. Об этом 6 января сообщает телеканал SBS.

Из-за лесных пожаров показатель качества воздуха в Канберре превысил опасный для жизни уровень в десять раз. В связи с этим министерство внутренних дел и национальная пограничная служба приняли решение разрешить персоналу федеральных и местных правительственных учреждений не выходить на работу в течение 48 часов.

ДО 8 января в Канберре закрыты все детские сады, школы, университеты и музеи. Прекращена работа ряда министерств, включая федеральные министерства образования и здравоохранения, а также национального агентства по чрезвычайным ситуациям, расположенного в столице Австралии.

Прекратили работу магазины, предприятия общественного питания, спортивные и досуговые учреждения. Закрыта до особого распоряжения Национальная художественная галерея Австралии, решение было продиктовано, по словам администрации, тревогой о здоровье персонала и посетителей, а также заботой о сохранности полотен, выставленных в галерее.

Была прекращена работа почты, закрыты отделения, расположенные в городе, и отменён ряд авиарейсов, следующих через аэропорт Канберры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что слабый дождь и понижение температуры воздуха позволили властям Австралии провести эвакуацию населения с территорий, ранее заблокированных огнём.

Читайте ранее в этом сюжете: Слабый дождь облегчил борьбу с пожарами в Австралии