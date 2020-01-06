Курган, , 10:25 — REGNUM Жители Кургана и другие потребители ПАО «Курганская генерирующая компания» в декабре увидели строки о задолженности за тепло и горячее водоснабжение за ранние периоды. У ряда потребителей данные строки появились ошибочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе поставщика.

«При формировании и изготовлении информационных листов по оплате коммунальных услуг за декабрь 2019 года возникла техническая ошибка, в результате которой возможно некорректное отображение данных по суммам начислений и задолженности», — пояснили в ПАО «Курганская генерирующая компания».

Компания приносит извинения потребителям и сообщает, что исправить ошибку можно через сервис «Личный кабинет» АО ЭК «ВОСТОК», там сейчас указаны верные суммы. Также можно обратиться в пункты Единого расчетного центра «Прогресс».