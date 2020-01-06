Курган, 6 января 2020, 10:25 — REGNUM Жители Кургана и другие потребители ПАО «Курганская генерирующая компания» в декабре увидели строки о задолженности за тепло и горячее водоснабжение за ранние периоды. У ряда потребителей данные строки появились ошибочно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе поставщика.
Компания приносит извинения потребителям и сообщает, что исправить ошибку можно через сервис «Личный кабинет» АО ЭК «ВОСТОК», там сейчас указаны верные суммы. Также можно обратиться в пункты Единого расчетного центра «Прогресс».