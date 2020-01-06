Боровичи, Новгородская область, , 10:20 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области ведётся розыск водителя, который сбил двух пешеходов на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД, неустановленный автомобиль наехал на двух юношей 5 января около 17:30 на улице Софьи Перовской.

Двое молодых людей — 17-летний и 18-летний юноши — переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП они с различными травмами обратились в Боровичскую ЦРБ. Водитель с места происшествия скрылся, личность его пока не установлена.

Всего в Новгородской области за 4 и 5 января, по данным регионального управления ГИБДД, произошло пять ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили шесть человек.