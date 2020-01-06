Донецк, , 10:16 — REGNUM За истекшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив двенадцать боевых припасов. Об этом 6 января сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Боевики ВСУ обстреляли населенные пункты Горловка (район поселка шахты имени Гагарина), поселок шахты «Трудовская» в Донецке, населенные пункты Коминтерново и Саханка.

Огонь по территории республики открывался из минометов калибром 120 мм, гранатометов РПГ, СПГ, крупнокалиберного стрелкового оружия. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

ИА REGNUM напоминает, ранее в докладе представителя управления Народной Милиции республики сообщалось, что обстрел населенного пункта Коминтерново с большой долей вероятности носил провокационный характер в связи с нахождением на позициях украинских карателей напротив населенного пункта представителей украинских средств массовой информации.

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Отметим, в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК уже десять суток фиксируется отсутствие обстрелов со стороны вооруженных сил Украины.

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