Омск, , 10:10 — REGNUM В Омске проводится доследственная проверка по факту смерти 45-летней женщины на территории Советского парка культуры и отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 января в следственном управлении СКР по Омской области.

Несчастный случай произошёл 5 января. Женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха. Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб.

Омичка скончалась в больнице. Предположительно, от черепно-мозговой травмы. На месте происшествия работает следователь. Причины смерти женщины устанавливаются.

«По результатам проверки будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, девочка погибла при катании на тюбинге с горы в Приморье.