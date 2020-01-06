Тбилиси, , 10:11 — REGNUM Российский турист погиб при сходе снежной лавины на горнолыжном курорте в Грузии. Об этом 6 января сообщила пресс-служба МВД страны.

ЧП произошло 5 января на горнолыжном курорте Гудаури в регионе Мцхета — Мтианети. Поисково-спасательная операция продолжалась около суток.

Тело туриста из РФ было найдено спасателями утром и уже доставлено на экспертизу.

Было заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Начато расследование произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при сходе лавины на западе Канады.

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