Курган, , 09:33 — REGNUM В Кургане 5 января произошла крупная коммунальная авария. От водоснабжения были отключены автовокзал, железнодорожный вокзал, бассейн и 12 жилых домов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт компании «Водный союз».

В паблике «Инцидент/Курган» появилось видо затопленной площади им. Слосмана. Участники группы шутят о заливке «бесплатного катка» .

Отметим, что 4 января в Кургане произошёл прорыв на водопроводе по ул. Уральская, 35. От водоснабжения было отключено три жилых дома.