Алма-Ата, Казахстан, , 09:31 — REGNUM Досудебное расследование начато полицией в связи с падением подростка с аттракциона «Катапульта» в городе Алма-Ате в Казахстане. Об этом 6 января сообщает пресс-служба полиции города.

В социальных сетях было выложено снятое очевидцами видео, где 14-летний подросток падает на землю с большой высоты, вылетев из аттракциона «Катапульта». При падении подросток получил травмы.

При этом родственники пострадавшего не стали обращаться к правоохранителям из-за инцидента, считая, что несчастный случай произошёл по вине самого подростка.

Несмотря на показания стороны потерпевшего, в управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по признакам правонарушения, предусмотренного статьёй о выпуске или продаже товаров, выполнении работ, либо оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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