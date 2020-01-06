Якутск, , 09:18 — REGNUM Число заболевших корью составило 68 человек, в том числе около 20 детей, в Якутии. Об этом 6 января сообщает пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

Из 58 заболевших 16 человек, в том числе четверо детей, получают лечение стационарно. На период неблагополучной эпидемиологической ситуации в регионе под инфекционный стационар для заболевших корью было перепрофилировано здание детского Республиканского детского противотуберкулёзного санатория.

Отмечается, что здание детского противотуберкулёзного санатория имеет два блока, полностью изолированных друг от друга и с различной вентиляцией. После того, как ситуация с эпидемией кори в регионе будет урегулирована, в здании проведут санацию и санаторий продолжит свою работу в штатном режиме.

В регионе проведена кампания по иммунизации населения против кори. Всего было создано 30 прививочных бригад, привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей. Под наблюдением медиков находятся более 10 тысяч человек, контактировавших с заболевшими, детей среди них более четырёх тысяч.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 51 заболевшем корью в Якутии.

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